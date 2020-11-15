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Служба нацбезопасности Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьера

Никол Пашинян Фото из открытых источников

По подозрению в подготовке убийства задержали нескольких политиков

Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по подозрению в подготовке преступления задержан глава армянской оппозиционной партии "Родина", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии "Дашнакцутюн", командир добровольческого отряда.

По данным следствия, участники заговора планировали лишить жизни премьер-министра Армении и добиться смены власти.

Как сообщают в СНБ, во время проведения обысков их сотрудники нашли автоматическое и стрелковое оружие, патроны и гранаты.

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Напомним, недавно Никол Пашинян записал обращение к нации, в котором заявил о возможности окружения 20 тысяч солдат и офицеров страны в случае отказа подписать заявление по Нагорному Карабаху. Тогда он сказал, что понимал высокий риск его физической гибели. 

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