Служба нацбезопасности Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьера
По подозрению в подготовке убийства задержали нескольких политиков
Служба национальной безопасности Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что по подозрению в подготовке преступления задержан глава армянской оппозиционной партии "Родина", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии "Дашнакцутюн", командир добровольческого отряда.
По данным следствия, участники заговора планировали лишить жизни премьер-министра Армении и добиться смены власти.
Как сообщают в СНБ, во время проведения обысков их сотрудники нашли автоматическое и стрелковое оружие, патроны и гранаты.
Напомним, недавно Никол Пашинян записал обращение к нации, в котором заявил о возможности окружения 20 тысяч солдат и офицеров страны в случае отказа подписать заявление по Нагорному Карабаху. Тогда он сказал, что понимал высокий риск его физической гибели.