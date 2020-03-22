Слушания по делу МН17 продолжатся 23 марта, несмотря на вспышку коронавируса
Пресса и общественность не будут присутствовать во время заседания
Слушание по делу о сбитии боинга МН17 в Нидерландах не будут переносить из-за эпидемии коронавируса - они состоятся 23 марта.
Об этом сообщает Укринформ.
В целях соблюдения определенных норм защиты, учитывая коронавирус, на заседании не будут присутствовать представители прессы или общественность.
Известно, что все желающие смогут следить за слушаниями в режиме прямой трансляции.
"23 марта 2020 года в 10:00 слушания по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию", - говорят в суде.
Также вместо трех прокуроров на заседание придет только один.
Пока точно неизвестно, будет ли участвовать в слушании дела защита подполковника спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который является одним из подозреваемых.
С 17 марта все суды в Нидерландах перестали работать из-за ситуации с коронавирусом - рассматривались только срочные дела, но с ограниченным количеством участников.
Напомним, прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей в деле МН17.