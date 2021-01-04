Случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 обнаружили в Австрии
Также в стране продолжили локдаун
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил о четырех случаях заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, все эти случаи были выявлены в рамках тестирования пассажиров на COVID-19 во время въезда в Австрию через аэропорт Вены.
Известно, что среди тех лиц, у которых диагностировали новый штамм коронавирус, есть и 12-летняя девочка. Всего у всех четырех инфицированных наблюдались лишь легкие симптомы заболевания. Все они находятся в самоизоляции.
Как отмечается, правительство Австрии решило продлить еще на одну неделю локдаун, который должен был завершиться 18 января для тех, кто согласится добровольно пройти тест на коронавирус.
Теперь жесткий локдаун, что предусматривает, в частности, закрытие почти всех магазинов розничной торговли, продлится в Австрии до 24 января. Не будут работать также рестораны, бары и немало заведений сферы услуг.
Что касается въезда в страну для иностранцев, то практически каждый, кто прибывает из зарубежных зон риска, должен просидеть до 10 дней в самоизоляции.
Следует заметить, что ранее правительство Австрии планировало позволить людям, которые пройдут тестирование на коронавирус и получат отрицательный результат, уже с 18 января свободно ходить по магазинам и встречаться с друзьями. Для людей, не прошедших тестирование, локдаун должен был и так продолжаться до 24 января.
Напомним, ранее в Грузии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.