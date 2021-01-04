Случаи инфицирования новым штаммом COVID-19 обнаружили в Австрии

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Также в стране продолжили локдаун

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил о четырех случаях заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, все эти случаи были выявлены в рамках тестирования пассажиров на COVID-19 во время въезда в Австрию через аэропорт Вены.

Известно, что среди тех лиц, у которых диагностировали новый штамм коронавирус, есть и 12-летняя девочка. Всего у всех четырех инфицированных наблюдались лишь легкие симптомы заболевания. Все они находятся в самоизоляции.

Как отмечается, правительство Австрии решило продлить еще на одну неделю локдаун, который должен был завершиться 18 января для тех, кто согласится добровольно пройти тест на коронавирус.

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Теперь жесткий локдаун, что предусматривает, в частности, закрытие почти всех магазинов розничной торговли, продлится в Австрии до 24 января. Не будут работать также рестораны, бары и немало заведений сферы услуг.

Что касается въезда в страну для иностранцев, то практически каждый, кто прибывает из зарубежных зон риска, должен просидеть до 10 дней в самоизоляции.

Следует заметить, что ранее правительство Австрии планировало позволить людям, которые пройдут тестирование на коронавирус и получат отрицательный результат, уже с 18 января свободно ходить по магазинам и встречаться с друзьями. Для людей, не прошедших тестирование, локдаун должен был и так продолжаться до 24 января.

Напомним, ранее в Грузии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.