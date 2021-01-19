Сложный вопрос Украины – не вопрос первых 100 дней, – Одарченко об инаугурации Байдена

Джо Байден REUTERS

Церемония будет проходить в радикально уменьшенном формате, отметила политический консультант

Сложный вопрос по Украине – это не вопрос первых 100 дней новоизбранного президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

Эксперт отметила, что инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена будет проходить в радикально уменьшенном формате, и на церемонии будут присутствовать только топ-чиновники и дипломаты.

"Не будет балов. Обычно проходят еще инаугурационные балы и мероприятия, которые имеют целью нетворкинг и сбор средств в, скажем так, партийные бюджеты, которые были потрачены. На такие балы официальный благотворительный взнос – от 25 тысяч долларов до 5 миллионов долларов плюс плата лоббистам за то, что они организуют, и это тоже довольно крупные суммы. Поэтому, к сожалению, Демократическая партия осталась в этом году без этих взносов именно из-за пандемии", – отметила она.

Екатерина Одарченко спрогнозировала, что телефонный разговор между президентами США и Украины может состояться в первые три месяца после инаугурации Джо Байдена. А вот каких-то больших "движений", говорит она, в этом году ожидать не следует.

"Очень много проблем во внутренней политике США, и заниматься в первую очередь мощно внешней политикой и сложным вопросам Украины и Сирии, там, где задействована РФ, а это же не только Украина, это Грузия, Молдавия, Сирия, иранские отношения отчасти, отношения с Китаем отчасти, с теми государствами, где РФ имеет определенный диалог, это не вопрос первых 100 дней. Первые 100 дней – это, безусловно, будет вопрос вакцинации и, возможно, определенных изменений в медицинской системе США. Это то, что обещал Байден", – сказала Екатерина Одарченко.

Напомним, недавно Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Как сообщали, на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая запланирована на 20 января, традиционное двухчасовое шествие представителя государства к Белому дому заменят на виртуальный парад в связи с коронавирусными ограничениями.