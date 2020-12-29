Словения профилактически остановила работу своей АЭС из-за землетрясения в Хорватии

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Это стандартная процедура во время землетрясений

Словения из соображений предосторожности приостановила работу своей атомной электростанции в Кршко после 6-балльного землетрясения в соседней Хорватии. Об этом сообщает RTVSLO.

Как отмечается, работу АЭС приостановили вскоре после землетрясения, что является стандартной процедурой в случае сильных землетрясений. Также после этого парламент страны временно приостанавливал работу.

Столица Словении Любляна расположена примерно в 150 км от ориентировочного эпицентра землетрясения. Премьер Янес Янша сообщил, что, по предварительным данным, в Словении обошлось без серьезных разрушений.

"Однако поступают сообщения о повреждении фасадов зданий, колоколен и дымоходов жилых домов", - отметил он.

Премьер сообщил также, что в 2021 году страна проведет общенациональную тренировку по реагированию на землетрясения, которые потенциально могут произойти в будущем.

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Напомним, что накануне в Хорватии произошло сразу 2 землетрясения. Утром с перерывом в почти полтора часа колебания земли наблюдались в районах Сисака и Загреба. Наибольшая их интенсивность достигала уровня 5,1 балла. В результате природного бедствия потрескались дома и обвалилась штукатурка.