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Словения продлила карантин на две недели

Фото из открытых источников

В Словении еще две недели будет действовать масочный режим и запрет работы общественного транспорта

Правительство Словении решило продлить срок действия карантинных ограничений еще на две недели, из-за сложной эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщило словенское правительство в Twitter.

В частности, школьники остаются на дистанционном обучении еще на неделю. В то же время продлен запрет на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости.

Вместе с тем, в стране продолжен действовать комендантский час в ночное время и запрет на передвижение между муниципалитетами без веских причин.

Также в Словении еще две недели будет действовать масочный режим и запрет работы общественного транспорта.

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Напомним, в октябре словенское правительство ввело чрезвычайное положение в стране в связи со стремительным распространением коронавируса.

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