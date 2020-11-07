Словакия закроет пункты пропуска на границе с Украиной

Словакия закрывает границу с Украиной Фото из открытых источников

Некоторые пункты пропуска будут закрыты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Правительство Словакии ограничило въезд на свою территорию из-за быстрого распространения коронавируса COVID-19. В связи с этим некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Так, с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска "Велке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы". Кроме этого, временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны "Малый Березный".

В то же время пропуск лиц, которые проживают на территории Словакии, через пункты "Вишне Немецкое" (с украинской стороны – "Ужгород") будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).

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"Все путешественники во время въезда в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR", - отметили в пограничной службе Украины.

Однако, от прохождения антигенного теста освобождаются лица, следующие по территории Словакии транзитом.

Тогда как пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Напомним, 1 ноября Беларусь запретила въезд на свою территорию наземным транспортом иностранцам и апатридам (лицам без гражданства). Попасть в страну можно самолетом через аэропорт "Минск".