Словакия проведет массовое бесплатное тестирование на COVID-19

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Тестирование будет проходить в два этапа

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в стране состоится масштабное бесплатное тестирование граждан на COVID-19. Об этом сообщает Dennikn.

Отмечается, что тестирование будут проводить в 2 этапа при поддержке военнослужащих. Первый этап будет проходить в течение двух недель во время выходных, а второй — в следующие две недели. Для этого власти Словакии закупила 13 млн тестов на COVID-19, которые могут показать результаты исследования уже через 15-30 минут.

По словам премьер-министра, закупка происходила тайно из-за опыта первой волны пандемии, когда часть заказанных защитных средств или тестов не оказалась в Словакии. "Это будет операция, которой Словакия еще не знала, и я думаю, что ни одна другая страна такого не сделает", — сказал глава словацкого правительства.

Известно, что в начале октября в Словакии зафиксировали новую вспышку COVID-19. С 1 октября в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до середины ноября.

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Напомним, недавно главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине могут появиться новые экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, которые будут показывать результаты за 15-30 минут. По его словам, достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР.