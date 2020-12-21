Слияние Сатурна и Юпитера: Где можно увидеть образование "Вифлеемской звезды"

Юпитер и Сатурн Фото из открытых источников

Последний раз сближение двух планет произошло 800 лет назад

В понедельник, 21 декабря, состоится визуальное "слияние" Сатурна и Юпитера, которое при ясной погоде жители Земли смогут увидеть в небе.

Онлайн-трансляцию уникального явления можно будет посмотреть здесь.

Сближение двух планет произойдет в самую длинную ночь года, а наблюдать за этим процессом жители Земли смогут у линии горизонта в юго-западной части неба при условии отсутствия облаков. Невооруженным глазом визуальное "слияние" земляне увидят в виде одной яркой звезды.

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Слияние двух планет произойдет в день зимнего солнцестояния - перед Рождеством западного обряда. Это породило теории о том, что сближение Юпитера и Сатурна описано в Новом Завете как Вифлеемская звезда. Она взошла в небе примерно 2000 лет назад и стала предвестником рождения Иисуса Христа.

В последний раз такое редкое явление произошло примерно 800 лет назад, и при нашей жизни оно больше не повторится.

Напомним, недавно астрологи предупредили, что соединение Юпитера и Сатурна - уникальное явление, которое определяет характер следующих 20 лет. В частности, влияния планет могут почувствовать такие сферы, как искусство, музыка, театр, литература и тому подобное.