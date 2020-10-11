Следы пыток и тяжелые травмы: Чехия взяла на лечение пострадавших в ходе протестов белорусов

У пострадавших диагностировали тяжелые травмы и многочисленные переломы EPA

Всего в страну на лечение прибудет приблизительно 50 граждан Беларуси в возрасте 20-30 лет

Чехия приняла на лечения 43 гражданина Беларуси, которые пострадали в ходе протестов в стране, начавшихся после победы Александра Лукашенка на президентских выборах. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Чехии.

Как отмечается, белорусы прибыли в Чехию в рамках программы Medevac министерства внутренних дел Чехии. Приезд иностранных граждан, а также проживание и лечение оплачены из бюджета программы.

По словам министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, большинство прибывших пациентов перенесли операции. Кроме того, почти всем необходима психологическая реабилитация.

"Травмы, в том числе психологические, у белорусов тяжелее, чем мы ожидали. К ним относятся огнестрельные ранения, множественные переломы всего тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, у некоторых людей даже наблюдаются следы пыток", – отметил Гамачек.

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По предварительной информации, всего в страну на лечение прибудет приблизительно 50 граждан Беларуси в основном в возрасте от 20 до 30 лет. Самому младшему пациенту сейчас 15 лет, а самому старшему – 56.

Напомним, недавно десятки тысяч белорусов из 102 стран мира подали обращение против Александра Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге и призвали возбудить против него уголовное дело "за преступления против человечества".

Также ранее Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси.