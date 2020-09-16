Следующие выборы в Беларуси пройдут в соответствии с новой Конституцией, - Лукашено

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По его словам, сейчас работают уже над третьим проектом Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующие президентские выборы в стране проведут в соответствии с новой Конституцией. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственный строй. Это Конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы по Конституции. Как определимся, так и будет", - сказал Лукашенко во время встречи с политическим активом страны.

Кроме этого, Лукашенко отметил, что в новой Конституции следует прописать запреты и противовесы, баланс власти. После этого соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.

"Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - отметил президент.

Когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции будет вынесен на референдум.

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Напомним, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Украина, несмотря на нашу неизменную поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций против Беларуси.