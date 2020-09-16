Следующие выборы в Беларуси пройдут в соответствии с новой Конституцией, - Лукашено
По его словам, сейчас работают уже над третьим проектом Конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующие президентские выборы в стране проведут в соответствии с новой Конституцией. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственный строй. Это Конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы по Конституции. Как определимся, так и будет", - сказал Лукашенко во время встречи с политическим активом страны.
Кроме этого, Лукашенко отметил, что в новой Конституции следует прописать запреты и противовесы, баланс власти. После этого соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.
"Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - отметил президент.
Когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции будет вынесен на референдум.
Напомним, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Украина, несмотря на нашу неизменную поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций против Беларуси.