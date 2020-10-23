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Следующие несколько месяцев пандемии будут очень тяжелыми, – ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус

 Голос Америки

В наиболее критическом состоянии находится Северное полушарие

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19. Некоторые страны находятся на опасной траектории. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, который транслировала ВОЗ в Twitter.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии", - сказал гендиректор ВОЗ.

 

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Напомним, в течение прошлой недели, с 12 по 18 октября, в мире зарегистрировали наибольший прирост COVID-19 с начала пандемии - 2,4 млн новых случаев коронавируса, а также 36 тыс. смертей.

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