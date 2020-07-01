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Скончался советский актер Виктор Проскурин, сыгравший в "Большой перемене" и "12 стульях"

Актеру было 68 лет

Виктор Проскурин Фото из открытых источников

На 69-ом году жизни скончался Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин, сыгравший в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Военно-полевой роман". Об этом сообщает Медуза.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - написала в Facebook его жена Ирина Хонда.

Известно, что Виктор Проскурин родился в 1952 году в казахском городе Атбасар. Он окончил московское театральное училище имени Щукина, а затем получил предложение от Марка Захарова перейти в Ленком. В этом театре он играл в  1990 года, с участием Проскурина вышли такие спектакли: "Тиль", "Парень из нашего города", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия" и "Диктатура совести".

В то же время наибольшую популярность ему принесли роли в кинофильмах. Проскурин сыграл Гену Ляпишева в "Большой перемене", купца Вожеватова в "Жестоком романсе", Александра Блинова в "Выйти замуж за капитана", Германа в "Пиковой даме", Новикова в "Военно-полевом романе", Тадеуша Шолти в "Приключениях Шерлока Холмса".

Напомним, недавно в одной из лондонских больниц на 89-м году жизни скончался британский актер, звезда "Властелина колец" и "Чужого"  Иэн Холм.

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