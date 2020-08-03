Скончался лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Джон Хьюм Фото из открытых источников

Политику было 83 года

На 84-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм, который помог завершить конфликт в Северной Ирландии. Об этом пишет ВВС.

В частности, Джон Хьюм принимал активное участие в подписании Белфастского соглашения 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. В частности, именно за этот бесценный вклад он получил Нобелевскую премию мира 1998 года.

Это привело к тому, что Хьюма на протяжении более 30 лет считали одним из самых влиятельных политиков Северной Ирландии.

В свою очередь бывший премьер-министр Тони Блэр уже успел почтить память умершего политика.

"Джон Хьюм был политическим титаном, провидцем, который отказывался верить, что будущее должно быть таким же, как и прошлое. Его вклад в мир в Северной Ирландии был грандиозным, и его заслуженно запомнят", - сказал Блэр.

Также, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин выказал свои соболезнования.

"В самые мрачные дни военизированного терроризма и межрелигиозных столкновений он поддерживал надежду. С терпением, стойкостью и неизменной верой в правое дело Джон Хьюм одержал победу во имя мира", - отметил Мартин.

Напомним, ранее британский кинорежиссер Алан Паркер скончался вследствие непродолжительной болезни. В 1985 году Паркер был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм "Птаха". Он также четыре раза получал в разных номинациях премию BAFTA за фильмы "Бегси Мэлоун", "Полуночный экспресс" и "Группа "Комминтментс". В целом фильмы Паркера были награждены 19-ю BAFTA, 10-мя "Золотыми глобусами" и 10-ю "Оскарами".