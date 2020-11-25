Скончалась звезда "Мажора " и" Улиц разбитых фонарей " Светлана Обидина

Ей было 45 лет

Светлана Обидина Фото из открытых источников

В России скончалась известная актриса театра и кино Светлана Обидина, которая известна своими ролями в сериалах “Мажор” и сериале “Улицы разбитых фонарей””. Об этом сообщает прессслужба театра “Балтийский дом”.

"С большой грустью сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная - Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлее”, - говорится в сообщении.

Светлана Обидина Фото из открытых источников

Отметим, что в 1997 году Светлана окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, курс И. Б. Малочевской. В 1998 году принята в труппу Театра-фестиваля “Балтийский дом”, куда вернулась в 2017 году, после работы в “Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга.

Светлана Обидина Фото из открытых источников

Также она известно по ролям в фильмах "Остров", "Ветка сирени" и "Довлатов", сериалах "Улица разбитых фонарей 2", "Преступление и наказание" и "Мажор 3".

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