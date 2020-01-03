Скандал в Польше: Знаменитости получили вакцину против COVID-19 вне очереди

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В Минздраве Польши анонсировали проверку одного из университетов на предмет распределения вакцин

В Польше в первые дни вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 возник скандал из-за того, что несколько известных людей получили препарат вне очереди. Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что на нулевом этапе, который в стране начался 27 декабря, вакцину должны были получить прежде всего медики. Однако оказалось, что в Польше вакцинировали людей, которые не входят в эту группу.

В частности, о первом уколе рассказали актеры Кристина Янди, Мария Северин, Виктор Зборовски, а также бывший польский вице-премьер-министр, а ныне – депутат Европарламента Лешек Миллер.

Пока остается неизвестным, как это произошло. Однако Варшавский медицинский университет заявил, что кроме вакцин, предназначенных исключительно для медицинских работников, получил несколько сотен доз препарата от государственного управления материальных резервов. Некоторые из них вкололи семьям больничного персонала, пациентам больниц, а также 18 знаменитостям, которые согласились продвигать кампанию вакцинации. При этом в польском управлении материальных резервов отрицают эти данные.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что информация об известных людях, которые были вакцинированы вне очереди, – это "настоящий скандал". В то же время министр здравоохранения Адам Недзельский анонсировал проверку университета на предмет распределения вакцин. В самом заведении также добавили, что планируют расследовать этот вопрос.

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Напомним, 27 декабря страны Европейского Союза официально начали вакцинировать граждан от коронавирусной болезни COVID-19. Каждая из стран блока получила по 9750 доз вакцины.