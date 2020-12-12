Ситуация в Карабахе: Азербайджан обвинил Армению в провокации

Азербайджан обвинил Армению в провокации Фото из открытых источников

В Баку заверили, что перемирие нарушили армянские военные

Азербайджан опроверг обвинения Армении в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В частности, в Баку подчеркнули, что армянские военные совершили провокацию в Карабахе, после чего Азербайджан открыл ответный огонь.

"Армянская сторона сделала провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры", - отметили в Минобороны Азербайджана.

Также в ведомстве заверили, что сейчас режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.

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Напомним, перед этим Минобороны Армении заявило, что войска Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе вблизи сел Хин Таглар и Тцаберд и спровоцировали перестрелку на юге Арцаха.



