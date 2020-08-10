Премьер Польши призвал ко внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси

Чиновник считает, что Польша несет ответственность за Беларусь

Матеуш Моравецкий Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе Европейского совета и президенту Европейской комиссии созвать внеочередной саммит Совета Европы из-за ситуации в Беларуси после выборов. Об этом сообщает RMF24.

По словам Моравецкого, Польша "несет ответственность за своих ближайших соседей", поэтому он призвал собрать внеочередной саммит Европейского Совета относительно событий в Беларуси. "Мы должны поддерживать белорусов солидарно в их стремлении к свободе", – заявил глава правительства Польши.

Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав 80,23%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Правозащитники сообщили, что мужчина, на которого наехала спецтехника в Минске, погиб.

Новости по теме: Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах президента Беларуси

Также сообщалось, что более 140 человек были задержаны белорусскими правоохранителями во время митингов в разных частях страны. В Белорусской ассоциации журналистов заявили, что в результате протестов задержали по меньшей мере 15 работников СМИ, а во время разгона митингующих избили журналиста из Украины.