Ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная, - ВОЗ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан Reuters

В ВОЗ считают нужным, чтобы правительства европейских стран взяли коронавирус под контроль

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что многие страны Европы столкнулись со сложнейшей ситуацией во время борьбы с распространением коронавируса. Правительства этих европейских стран должны взять коронавирус под контроль, но они очень ограничены в мерах, сказал он на брифинге ВОЗ.

По его словам, в организации также понимают, что ограничительные меры для противодействия коронавирусу вызывают возмущение в обществе, поэтому в странах Европы проходят акции протеста.

"Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни. Кроме того, у людей есть право ставить под сомнение принятые меры. Поэтому важно, чтобы правительства прислушивались к ним, поддерживали связь с населением", - добавил Майкл Райан.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19. Некоторые страны находятся на опасной траектории.