live
Новости » Мир Читати новину українською

Ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная, - ВОЗ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан Reuters

В ВОЗ считают нужным, чтобы правительства европейских стран взяли коронавирус под контроль

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что многие страны Европы столкнулись со сложнейшей ситуацией во время борьбы с распространением коронавируса. Правительства этих европейских стран должны взять коронавирус под контроль, но они очень ограничены в мерах, сказал он на брифинге ВОЗ.

По его словам, в организации также понимают, что ограничительные меры для противодействия коронавирусу вызывают возмущение в обществе, поэтому в странах Европы проходят акции протеста.

"Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни. Кроме того, у людей есть право ставить под сомнение принятые меры. Поэтому важно, чтобы правительства прислушивались к ним, поддерживали связь с населением", - добавил Майкл Райан.

Новости по теме: Гендиректор ВОЗ пошел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19. Некоторые страны находятся на опасной траектории.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Кузьмин: Принятие законопроекта Зеленского относительно КСУ будет более тяжким преступлением, чем голосование за законы "16 января" Илья Кива о решениях Кабмина относительно КС: Это саботаж и нарушение закона "Оппозиционная платформа - За жизнь": Президент обязан выполнять Конституцию и решения Конституционного суда, а не преступно мстить судьям КС "Оппозиционная платформа – За жизнь": Решение КСУ должны выполнять все чиновники вплоть до президента, даже если их западным хозяевам оно не нравится
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Выборы в США. Обновленная коронавирусная карта Украины. Госбюджет под угрозой? Детали дня | 02.11.20
Бюджет на скорую руку. Газ для населения. Давление на КСУ | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады Украины | 02.11.20
Михаил Добкин | Ток-шоу
Местные выборы. Опрос президента. Для чего переписывают историю? |