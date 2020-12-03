Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственного мяса

Куриные байтсы с искусственным мясом CNN

Такое мясо производят в биореакторах без убоя животных

Власти Сингапура дали разрешение американскому стартапу Eat Just на продажу выращенной в лаборатории курицы, таким образом город-государство стал первым в мире, где будут реализовывать культивируемое мясо. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, продукт был одобрен Сингапурским агентством по пищевым продуктам в качестве ингредиента куриных байтсов (куски курицы, обжаренные в кляре из муки, - ред.).

По словам генерального директора Eat Just Джоша Тетрика, такое мясо будет по цене как курица премиум-класса. Новый продукт создают в биореакторе - аппарате, в котором происходит биологическая реакция или изменение.

Как отмечается, искусственное мясо будут продавать под торговой маркой GOOD Meat. Продукт имеет высокое содержание белка и является богатым источником минеральных веществ.

Сейчас компания имеет производственные центры в Сингапуре и Северной Калифорнии, а разрешение на продажу только в Сингапуре, но надеется расширить торговлю культивируемым мясом, в частности говядиной, в США и Западной Европе.

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Напомним, ранее британский музыкант и гитарист известной группы Queen Брайан Мэй заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 началась из-за людей, употребляющих мясо.