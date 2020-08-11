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Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду

Лидер Китая хочет сделать почетной экономию на еде

Председатель КНР Си Цзиньпин Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин обратился граждан страны с призывом прекратить расточительство в еде. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что глава Китая подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по сокращению пищевых отходов. По словам Си Цзиньпина, необходимо укрепить законодательство и усилить надзор за лишними расходами продовольствия.

Глава Китая добавил, что пандемия коронавируса показала, что риски в сфере продовольственной безопасности никуда не исчезают. Он уверен, что в Китае необходимо культивировать привычку экономить и сделать так, чтобы расточительство было позорным, а экономия на еде – почетной.

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Напомним, недавно в Китае начали тестирование на людях совместной с Германией вакцины от COVID-19. Отмечается, что 72 участника тестирования уже получили свою первую дозу после одобрения китайского регулирующего органа. В общем, испытания первой фазы включает 144 человека, которые получат две дозы вакцины в течение 21 дня. Первыми примут участие люди в возрасте от 18 до 55 лет, а после них – старшие.

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