Швейцарская компания вышла из "Северного потока-2" из-за угрозы санкций США

"Северный поток-2" Фото из открытых источников

Страховка компании покрывает строительство газопровода

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила отказаться от участия в проекте "Северный поток-2". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что соответствующее решение связано с угрозой санкций со стороны США. Что касается страховки, которую обеспечивает Zurich Insurance, то она покрывает строительство "Северного потока-2".

По словам собеседников издания, швейцарская компания потенциально может попасть под американские экономические ограничения, направленные против тех, кто обеспечивает проектную техническую сертификацию и страхование газопровода. Эти санкции вступили в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

Ранее сообщалось, что в Норвегии компания DNV GL, которая должна была сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2", отказалась оказывать эту услугу из-за новых санкций США. Сертификат соответствия необходим для начала работы газопровода.

Напомним, недавно Россия вновь направила к датскому острову Борнхольм свое судно "Академик Черский", способное продолжить укладку труб газопровода "Северный поток-2". В начале декабря 2020 года трубоукладчик уже находился несколько дней у острова, однако впоследствии вернулся на территорию России.