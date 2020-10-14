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Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

Иллюстративное Фото из открытых источников

Ограничения начали действовать вчера, 13 октября

Правительство Швейцарии ввело финансовые санкции и ограничения на поездки в страну против 40 бывших и действующих должностных лиц Беларуси. Об этом сообщает "Swissinfo" со ссылкой на пресс-службу Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Отмечается, что санкции ввели против лиц, которых подозревают в насилии и бессудных задержаниях мирных демонстрантов. Ограничения вступили в силу с 18:00 по центрально-европейскому времени 13 октября.

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