Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников

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Ограничения начали действовать вчера, 13 октября

Правительство Швейцарии ввело финансовые санкции и ограничения на поездки в страну против 40 бывших и действующих должностных лиц Беларуси. Об этом сообщает "Swissinfo" со ссылкой на пресс-службу Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Отмечается, что санкции ввели против лиц, которых подозревают в насилии и бессудных задержаниях мирных демонстрантов. Ограничения вступили в силу с 18:00 по центрально-европейскому времени 13 октября.

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