Швейцария ужесточает карантин в связи с коронавирусом

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Заведения общественного питания не будут работать с 23:00 до 6:00

Правительство Швейцарии решило усилить карантинные ограничения на фоне пандемии COVID-19. Об этом пишет The Local.

В частности, режим заработает 29 октября и будет длиться неопределенный срок.

Заведения общественного питания не будут работать с 23:00 до 6:00. Вместе с тем граждане будут обязаны носить маски во всех закрытых помещениях и общественном транспорте. Это же касается территорий, прилегающих к ресторанам и магазинам.

В то же время средства индивидуальной защиты будут необходимы в офисах, местах на открытом воздухе, где есть сильная концентрация населения и в любом общественном месте, где невозможно соблюдать дистанцию.

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Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране снова вводят новые карантинные ограничения после того, как за сутки было выявлено около 20 тысяч больных.

В связи с новыми ограничениями, с 26 октября и до 24 ноября будут закрыты кинотеатры, театры, тренажерные залы и бассейны. Также ресторанам и барам можно работать только до 16:00.

В связи с этим в итальянских Милане, Турине, Неаполе и Генуе произошли столкновения демонстрантов и полиции. Все из-за очередного ужесточения карантинных ограничений в стране.