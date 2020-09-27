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Швейцарцы проголосовали против прекращения свободного передвижения из ЕС

По прогнозу, 63% населения страны не поддержали отмену соглашения с Евросоюзом

Иллюстративное Фото из открытых источников

В Швейцарии состоялся референдум, на котором граждане не поддержали отмену соглашения о свободном передвижении людей в страну с государств Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным прогнозам, 63% швейцарцев проголосовали против ограничения передвижения, зато 37% проголосовали "за".

Известно, что Швейцарская народная партия (SVP), которая является крупнейшей в парламенте страны, объявила референдум по соглашению с ЕС. Парламентарии настаивали на том, чтобы вернуть контроль над иммиграцией, повторяя некоторые аргументы политиков, которые поддерживали Brexit в преддверии выхода Великобритании из ЕС. В то же время противники идеи заявляли, что этот план ограбил бы бизнес квалифицированных рабочих и уничтожил бы сделки, которые улучшают доступ Швейцарии к единому рынку ЕС.

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Напомним, в начале сентября Швейцария внесла Украину в "карантинный список". Теперь всем прибывшим в страну должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Кроме того, в список попали ОАЭ, Хорватия и ряд других государств, а туристы из Бельгии, Мексики, Албании и еще нескольких стран по прибытию в Швейцарию могут не проходить карантин.

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