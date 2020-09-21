Швеция в ООН выступила за глобальный доступ к COVID-вакцине

Обеспечение глобального доступа к вакцине должно стать одним из приоритетных вопросов для ведущих стран

"Как и многие мировые лидеры, я обязуюсь способствовать обеспечению глобального и равного доступа к вакцине против COVID-19, которая будет создана в будущем", - заявил глава шведского правительства.

Он добавил, что обеспечение глобального доступа к вакцине должно стать одним из приоритетных вопросов для ведущих стран.

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Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что будущая вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 не завершит пандемию. В частности, ученые до сих пор сомневаются в одинаковой эффективности будущего препарата для всех групп населения.