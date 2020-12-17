Швеция продлила запрет на въезд для граждан не из ЕС до апреля

Швеция Фото из открытых источников

Запрет на въезд, введенный 19 марта этого года, продлевали уже несколько раз и срок предыдущего продления истекал 31 декабря

Швеция продлила ограничения на въезд в страну для граждан не из государств Евросоюза. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает прессслужба Офиса правительства Швеции.

Запрет на въезд, введенный 19 марта этого года, продлевали уже несколько раз и срок предыдущего продления истекал 31 декабря.

В запрет на въезд для граждан не из ЕС есть исключения для приезжающих из Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая.

Также правительство сделало исключение на въезд для граждан Великобритании, имеющих вид на жительство в Швеции. Правило вводится с 1 января, когда завершится переходный период выхода Британии из Евросоюза. Основное же правило запрета на въезд будет действовать и для британцев.

Ранее сообщалось, что правительство Польши приняло решение ввести Национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавирус. Все лица, которые приедут в страну на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.