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Швеция начала свое председательство в ОБСЕ

Радио Свобода

Страна известна своим дружественным отношением к Украине

С 1 января 2021 года Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает Европейская правда

Согласно сообщению, на этот год, по ротационному принципу, председателем ОБСЕ стала руководитель Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

Известно, что в Вене 14 января страна представит свою подробную программу и приоритеты председательства. В то же время источники утверждают, что развитие событий, связанных с российской агрессией против Украины, будет одним из приоритетов.

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Следует заметить, что во время министерской встречи ОБСЕ в декабре перед обретением новых полномочий Анн Линде уже отмечала это, в частности она упомянула о Крыме и Донбассе. 

"Как председательство мы будем основываться на настойчивых усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - отметила Линде.

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Напомним, в декабре Генеральной секретаршей Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) стала немецкая дипломатка и ключевой участник переговоров о ядерной сделке с Ираном Хельга Шмид - она первая женщина на этом посту.

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