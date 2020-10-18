Шум в ушах и потеря слуха: Ученные обнаружили новый симптом COVID-19

Шум в ушах может быть одним из симптомов коронавируса Фото из открытых источников

Некоторые пациенты жаловались на шум, звон или дискомфорт в ушах

Британские ученые выяснили, что изменение слуха и шум в ушах может быть одним из скрытых симптомов коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Как отмечается, в последнее время в Британии резко увеличилось количество больных COVID-19. Часть пациентов, у которых подтвердили вирус, до этого жаловались на тиннитус - звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

"Шум в ушах - это ощущение непонятных звуков, включая звон, жужжание, шипение или пульсацию", - говориться в материале.

Кроме того, некоторые больные, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, могли полностью потерять слух.

В связи с этим ученные призвали врачей больше внимания обращать на признаки шума в ушах, так как это может быть одним из симптомов болезни COVID-19.

Напомним, ранее испанские врачи обнаружили еще один возможный симптом COVID-19 - "коронавирусные пальцы". Речь идет о появлении сыпи на стопах, которая напоминает похожее на озноб состояние – безмикробное воспаление кожи, вызванное охлаждением.