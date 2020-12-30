Штраф или тюрьма: Путин подписал закон об "иностранных агентах"

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Документ вступит в силу с марта

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий возможность признавать физических лиц "иностранными агентами". Об этом свидетельствуют данные официального интернет-портала правовой информации РФ.

Согласно документу, "иностранными агентами" могут признавать граждан, которые занимаются политической деятельностью или "целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности" РФ и финансируются из-за рубежа.

Такой деятельностью может быть организация митингов, наблюдение на выборах, участие в деятельности партий, выступления с публичными обращениями об изменениях законодательства и тому подобное. Также "иноагентами" смогут признавать и незарегистрированные организации и общественные объединения.

В то же время людей обязали самостоятельно подавать заявления о включении в список "иностранных агентов", нарушение чего приведет к административной, а впоследствии и к уголовной ответственности. В отношении последней был подписан отдельный законопроект, по которому уклонение от регистрации может привести к штрафу или лишению свободы на срок до двух лет. Законопроект вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. По словам главы РФ, поправки в Конституцию были приняты "на благо страны".