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Штаб Трампа потребует пересчета в Висконсине, где лидирует Байден

Дональд Трамп REUTERS

Висконсин входит в список ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать

Штаб президента США Дональда Трампа сообщил, что запросит о пересчете голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом говорится в заявлении менеджера кампании Билла Степьена, передает "Европейская правда".

"Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент находится в пределах порога, чтобы запросить перерасчет, и мы немедленно сделаем это", - говорится в заявлении. 

Как отмечается, Висконсин входит в список ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать. Победа в Висконсине дает 10 голосов избирателей.

По оценке The New York Times, победа в Висконсине является важной для победы Джо Байдена на выборах в целом. После обработки более 98% бюллетеней разрыв между кандидатами составляет 0,6% или 20 533 голоса в пользу Байдена.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает "очень странными" промежуточные результаты выборов в некоторых ключевых штатах. В частности, речь идет о тех регионах, где в последние несколько часов лидерство перехватил Джо Байден.

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