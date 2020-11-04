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Штаб Трампа через суд требует остановить подсчет голосов в ключевом Мичигане

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Представителям штаба Трампа якобы не предоставили доступ к местам подсчета голосов

Штаб Дональда Трампа подал иск в Мичигане с требованием приостановить подсчет голосов. Об этом говорится в заявлении менеджера кампании Трампа Билла Степьена, передает "Европейская правда".

Причина иска, как заявил Степьен, в непредоставлении "полноценного доступа" кампании Трампа к многочисленным местам подсчета голосов, что гарантирует законодательство штата. 

"Сегодня мы подали иск в суд штата Мичиган, чтобы приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен полноценный доступ", - говорится в заявлении. 

Отдельно штаб Трампа требует пересмотреть те бюллетени, которые уже были подсчитаны, пока у штаба якобы не было доступа. 

"Президент Трамп стремится, чтобы все законные голоса были учтены в Мичигане и повсюду", - говорится в заявлении. 

Отметим, что Мичиган - один из ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать до окончательного подсчета голосов. По оценке The New York Times, после подсчета 94% бюллетеней Байден лидирует с 49,6%, у Трампа - 48,7%.

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Напомним, что штаб президента США Дональда Трампа сообщил, что также запросит о пересчете голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 

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