Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты на выборах президента Беларуси

Представители штаба считают, что Светлана Тихановская набрала от 70% до 90% голосов

Светлана Тихановская Пресс-служба "Страна для жизни"

Штаб Светланы Тихановской не признает результаты выборов президента Беларуси, которые озвучил ЦИК страны. Об этом сообщила представительница кандидата Ольга Ковалькова в комментарии "РИА Новости".

По данным штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за соперницу Лукашенко. На вопрос о наличии информации только про часть участков, Ковалькова заявила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Беларуси".

По словам представительницы штаба, у Тихановской не может быть поддержки на одном участке 90%, а на другом - 3, или 6, или 8%. Ковалькова анонсировала, что Тихановская в ближайшее время объявит о своих дальнейших действиях.

Напомним, вчера, 9 августа, в Беларуси завершились президентские выборы. За пост главы государства боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав 80,23%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Правозащитники сообщили, что мужчина, на которого наехала спецтехника в Минске, погиб.