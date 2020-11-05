Штаб Байдена уверен в победе, но просит потерпеть

Джо Байден Фото из открытых источников

Там уверены, что Байден победит, даже если отрыв сократится

Глава штаба Джо Байдена выразила уверенность в том, что демократ в конечном итоге победит на выборах, однако призвала к терпению, пока подсчет бюллетеней продолжается. Об этом Дженнифер О'Мэлли Диллон заявила в четверг на брифинге, передает The New York Times.

Она признала, что разрыв между кандидатами в Неваде и Аризоне может сократиться позже в четверг. Однако, по ее словам, Байден в конечном итоге победит на выборах.

"Сегодняшняя история станет очень позитивной историей для вицепрезидента, но в то же время людям нужно сохранять терпение и сохранять спокойствие. Идет подсчет. На это нужно время", - сказала она.

Диллон отметила, что Байден выиграет и Неваду и Аризону, хотя предупредила, что в этих штатах лидерство Байдена может сократиться.

Она предсказала, что Байден выиграет Пенсильванию со" значительным числом голосов", и охарактеризовала Джорджию как" настоящий жребий", который, однако, склоняется к Байдену.

"Мы абсолютно уверены, что Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов. И мы в такой же степени уверены, что сможем наблюдать за подсчетом в течение дня и завтра, чтобы завершить подсчет в последних штатах, что позволят нам подняться до 270 выборщиков", - добавила она.

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Ранее сообщалось, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в Неваде.