Штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома

Дональд Трамп и Джозеф Байден Фото из открытых источников

Трамп до этого заявлял, что не планирует признавать поражение

На фоне сообщений, что президент США Дональд Трамп не планирует "сдаваться" на выборах, избирательный штаб Джо Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выпроводить из Белого дома. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Байдена Эндрю Бейтс, передает CNN.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявил Бейтс, очевидно имея в виду президента-республиканца.

Как отмечается, Бейтс заявил об этом в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение, если Байден будет признан избранным президентом США в пятницу.

Последние итоги подсчета голосов показывают, что Трамп уступает Байдену в ключевых штатах, которые являются решающими для победы на выборах.

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Ранее сообщалось, что по результатам президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя новоизбранным главой страны. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы.