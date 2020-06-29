Сговор России с талибами привела к смерти нескольких американских военных, - СМИ

Дональд Трамп во время встречи с военными США в Афганистане DW

Официально президент США Дональд Трамп заявил, что не владеет такой информацией

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в кругах, осведомленных по данным американской разведки, опубликовало информацию о заговоре русских с талибами, через которую в Афганистане погибли несколько военнослужащих США, передает The Washington Post.

Предложение России к боевикам, связанных с группировкой "Талибан", убивать военнослужащих сил международной коалиции в Афганистане привела к смерти по крайней мере нескольких американских бойцов.

По информации издание, разведка об этом узнала в ходе допросов боевиков, связанных с "Талибаном". Эти боевики попали в плен к силам международной коалиции в Афганистане в течение последних месяцев.

Точное число погибших американских военных не сообщается. Всего в Афганистане в 2018 году погибли 10 военнослужащих США, в 2019 году таких было 16, в текущем году - двое.

Источники The Washington Post уточняют, что информация о возможной роли России в убийстве военных в Афганистане талибами обсуждалась в марте на заседании в Белом доме, но привело это к каким-либо действиям или решениям американского руководства, пока неизвестно.

Источники издания, знакомые с делом, сообщили, что о возможной связью России с талибами американская сторона уведомила Великобританию, чьи войска в составе сил коалиции находятся в Афганистане. Другим членам коалиционных сил официально такие данные не передавались.

В свою очередь The New York Times писало, что еще в январе 2020 года разведка знала о существовании возможного сговора РФ и талибов ради убийства военных США.

Официально президент США Дональд Трамп заявил, что не владеет такой информацией.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки объявили о полном вывод американских военнослужащих с территории Афганистана.