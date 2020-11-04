Съездил в Азию: У министра иностранных дел Венгрии Сиярто диагностировали корнавирус

Петер Сиярто Фото из открытых источников

Сейчас он находится в больнице в Бангкоке

У министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто обнаружили коронавирус, когда тот с рабочей поездкой посещал Азию. Об этом заявил спикер дипломата, передает Hirado.

По его словам, Сиярто провел двустороннюю встречу в Камбодже, а затем в Таиланде. Там у него диагностировали коронавирус.

Сейчас Сиярто находится в больнице в Бангкоке. Вскоре будет принято решение о его экстрадиции на родину. По возвращении домой министра изолируют, чтобы тот не заразил семью и окружение.

Пресс-секретарь добавил, что Сиярто сдавал тест на короновирус и до рабочей поездки. Тогда он был отрицательным.

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Напомним, что в Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за повышения заболеваемости коронавирусом. В стране более 90 тысяч зараженных, из них более 4 тысяч за последние сутки.