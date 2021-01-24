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"Северный поток-2" может подорвать доверие к Германии, — украинский посол

Андрей Мельник Фото из открытых источников

Дипломат убежден, что это приведет к "непоправимым последствиям для будущего Европы"

Строительство газопровода "Северный поток-2" негативно влияет на политический имидж Германии на международной арене. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.  

По словам дипломата, участие Берлина в этом проекте может привести к потере доверия к Германии.

Андрей Мельник сообщил, что дал интервью популярному немецкому журналу Focus, в котором раскритиковал планы достроить "Северный поток-2".

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"Это приведет к геополитической потере доверия к Германии с невосполнимыми последствиями для будущего Европы. Останется горькое послевкусие и на долгие годы отравит атмосферу", - убежден посол. 

Напомним, недавно немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2". Причиной этого стала угроза введения санкций со стороны США.

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