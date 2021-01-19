live
Новости » Мир Читати новину українською

"Северный поток-2" могут остановить или полностью отменить

Проект "Северный поток-2" могут закрыть Фото из открытых источников

Причиной этого может быть изменение позиций стран-партнеров

Российская газодобывающая и газораспределительная компания "Газпром" допускает прекращение реализации проекта "Северный поток-2" или полную его отмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум "Газпрома". 

Отмечается, что такое решение могут принять в случае резкого изменения политической ситуации в европейских странах. 

Так, в документе подчеркнули, что при реализации международных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания продолжает сталкиваться с рисками изменения политической ситуации в разных регионах. В результате это приводит к изменению позиций зарубежных партнеров и регулирующих органов в отношении проектов.

Новости по теме: Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановлению или отмене проекта", – говорится в меморандуме. 

Новости по теме: В Кремле санкции против "Северного потока-2" назвали "рейдерской атакой"

Напомним, недавно Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила отказаться от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Правительство снизило цену на газ. Закон о языке. Донбасс | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Тарифные протесты. Закон о языке в действии. Сокрушительные заморозки. Пожар в Одессе | Детали дня | 18.01.21
Отдать последнее за квартплату. Выборы на Донбассе. Инаугурация Байдена | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Тарифные митинги. Решение Кабмина относительно цен на газ. Украинизация сферы услуг | Ток-шоу