"Северный поток-2" могут остановить или полностью отменить

Проект "Северный поток-2" могут закрыть Фото из открытых источников

Причиной этого может быть изменение позиций стран-партнеров

Российская газодобывающая и газораспределительная компания "Газпром" допускает прекращение реализации проекта "Северный поток-2" или полную его отмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум "Газпрома".

Отмечается, что такое решение могут принять в случае резкого изменения политической ситуации в европейских странах.

Так, в документе подчеркнули, что при реализации международных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания продолжает сталкиваться с рисками изменения политической ситуации в разных регионах. В результате это приводит к изменению позиций зарубежных партнеров и регулирующих органов в отношении проектов.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановлению или отмене проекта", – говорится в меморандуме.

Напомним, недавно Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила отказаться от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.