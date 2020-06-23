Северная Македония открывает границы с 26 июня
Страна планирует возобновить авиасообщение с 1 июля
Правительство Северной Македонии решило открыть границы с 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Северной Македонии.
Отмечается, что с открытием границ страна планирует возобновить авиасообщение с 1 июля. В частности, аэропорты в Скопье и в Охриде.
Вместе с тем отмечается, что лицам, которые приедут в страну не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса и находится в самоизоляции или обязательном карантине.
Новости по теме: Польша открыла границы для соседних стран ЕС
Напомним, в Испании 21 июня завершился режим чрезвычайного положения, введенный 14 марта, в страну снова начали пускать туристов из ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании.