Северная Македония открывает границы с 26 июня

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Страна планирует возобновить авиасообщение с 1 июля

Правительство Северной Македонии решило открыть границы с 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Северной Македонии.

Отмечается, что с открытием границ страна планирует возобновить авиасообщение с 1 июля. В частности, аэропорты в Скопье и в Охриде.

Вместе с тем отмечается, что лицам, которые приедут в страну не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса и находится в самоизоляции или обязательном карантине.

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Напомним, в Испании 21 июня завершился режим чрезвычайного положения, введенный 14 марта, в страну снова начали пускать туристов из ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании.