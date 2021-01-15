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Северная Корея представила новые баллистические ракеты

Военные показали танки и ракетные установки

Власти Северной Кореи провели парад после завершения съезда "Трудовой партии КНДР и с участием лидера страны Ким Чен Ына, где показала новые баллистические ракеты собственного производства. Об этом пишет BBC со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA

В частности, парад проводился на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Военные показали танки и ракетные установки. На фото также попали новые варианты баллистических ракет малой дальности.

"Самое мощное оружие в мире баллистические ракеты с подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что США – "самый большой враг" его страны, и пригрозил продолжать развивать ядерный потенциал.

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