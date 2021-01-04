Сербская полиция задержала вандалов, которые залили Вечный огонь цементом

Осквернённый вечный огонь в Сербии Фото из открытых источников

Злоумышленниками оказались двое молодых людей - 22 и 17 лет

Полиция Белграда задержала двух вандалов, которые потушили цементом Вечный огонь, открытый недавно в мемориальном парке столицы президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба сербского МВД.

Злоумышленниками оказались двое молодых людей - 22 и 17 лет. Они залили памятник цементом и оставили на монументе банку из-под краски с надписью "Освободители? Нет, никогда!", а ниже были изображены перечеркнутые серп и молот.

В ведомстве отметили, что 22-летнему парню вскоре будут предъявлены обвинения, а на несовершеннолетнего заведено дело об уничтожении и повреждении чужих вещей и о разжигании ненависти.

"Есть подозрения, что ранее они повредили памятники в парке-крепости Калемегдан, испачкав их рисунками и оскорбительными надписями", — сказано в сообщении.

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Напомним, 30 декабря в Сербии неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь, открытый недавно в мемориальном Парке освободителей Белграда.