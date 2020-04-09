Сенаторов США попросили не использовать ZOOM для видеоконференций

Сенат США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Программа уязвима для киберпреступников

Членам Сената США рекомендовали не использовать приложение для видеоконференций Zoom во время рабочих онлайн-совещаний. Об этом сообщает Cnet.

“Сенат США сказал членам избегать использования Zoom для удаленной работы на время коронавирусного карантина через проблемы безопасности в программе видеоконференций”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, это не официальный запрет, которую ранее для своих работников ввела компания Google. Однако сенаторов, очевидно, попросили использовать альтернативную платформу.

Ранее правительство Тайваня и Германии уже установили ограничения по использованию официальными лицами программы Zoom.

До этого сообщалось, что недавно один из акционеров Zoom Video Communications Inc. Майкл Дриу подал иск против компании, в котором обвиняет ее в сокрытии уязвимостей программы для видеоконференций.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что хакеры могут использовать уязвимости Zoom для прослушивания пользователей и получение доступа к файлам. К тому же, слабая технология шифрования породила такое явление, как “зумбомбинг”, когда тролли взламывают доступ к видеоконференциям, а их записи выкладывают на публичных серверах. Кроме того, выяснилось, что Zoom отправляла данные через серверы в Китае и использовала местных разработчиков.

Исполнительный директор Zoom Эрик Юань извинился за ошибки компании, признав, что они не оправдали ожиданий в отношении конфиденциальности и безопасности.

На прошлой неделе запретили пользоваться приложением Zoom и в компании SpaceX.

Ранее сообщалось, что верхняя палата Конгресса США приняла выделения финансирования в 2 триллиона долларов для ослабления экономических последствий от коронавирус.