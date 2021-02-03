Сенат США впервые назначил министром представителя ЛГБТ-сообщества

Сенат США politnavigator.net

На пост министра транспорта утвердили кандидатуру Пита Буттиджича

Сенат США утвердил кандидатов президента Джо Байдена на должности министров внутренней безопасности и транспорта. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что министром внутренней безопасности назначен Алехандро Майоркаса, который работал на должности заместителя министра в годы президентства Барака Обамы. Известно, что первым решением нового министра станет постепенный отказ от миграционной политики экс-главы США Дональда Трампа.

В то же время министром транспорта Сенат утвердил кандидатуру Пита Буттиджича, который является открытым геем и стал первым представителем ЛГБТ-сообщества на этом посту. Как известно, Буттиджич был конкурентом Байдена на праймериз демократов, однако снял свою кандидатуру. В течение 2012-2020 годов он был мэром города Саут-Бэнд в штате Индиана.

При этом после инаугурации Джо Байдена Сенат утвердил лишь нескольких его кандидатов: государственного секретаря Энтони Блинкена, министра финансов Джанет Йеллен, министра обороны Ллойда Остина и директора Национальной разведки Аврил Хейнс. Сейчас около 20 должностей остаются свободными.

Новости по теме: Американский сенатор благодаря мемам собрал на благотворительность 1,8 млн долларов

Напомним, недавно Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил первую кандидатуру, предложенную президентом Джо Байденом, Аврил Хейнс, на должность директора национальной разведки. Сообщалось, что после принесения присяги Хейнс станет первой женщиной на посту директора американской нацразведки.