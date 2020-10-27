Сенат США утвердил Барретт в должности судьи Верховного Суда

Эми Кони Барретт Фото из открытых источников

Эми Барретт будет пятой женщиной на этом посту в истории суда

Сенат США утвердил Эми Лошади Барретт на должность судьи Верховного Суда, ее кандидатуру поддержали 52 сенатора, против высказались 48. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, 48-летняя Барретт заменит судью Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла в сентябре в возрасте 87 лет, и будет пятой женщиной на этом посту в истории суда.

Заметим, голосование вызвало спор между партиями по выбору кандидатуры. В частности, демократы требовали подождать, пока избиратели проголосуют на президентских выборах, чтобы потом новый президент предложил судью. Однако, республиканцы заявили, что это их право как партии большинства решать, когда выдвигать кандидатуру.

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Справка:

Эми Кони Барретт - американская юристка и ученый в сфере права. В 1997 году Барретт окончила со степенью доктора Школу права Университета Нотр-Дам, была исполнительным редактором Notre Dame Law Review. Позже начала преподавать в юридической школе при Университете Нотр-Дам. А в 2010 году Эми Барретт получила звание профессора.

Кроме этого, с 2017 года женщина занимает должность судьи в Апелляционном суде седьмого округа США.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США должны состояться президентские выборы. Однако, на этой неделе в Штатах досрочно проголосовали около трети избирателей от общего ожидаемого количества избирателей на выборах.