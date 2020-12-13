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Сенат США призвал "правительство Зеленского" продолжать антикоррупционные реформы

Сенатор США Роб Портман Politico

Американский сенатор напомнил Украине, что условия сотрудничества между странами остаются в силе

Сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман призвал украинское правительство продолжать антикоррупционные реформы. Об этом сообщает Голос Америки

Как отмечается, Роб Портман приветствовал то, что в проекте оборонного бюджета США, принятом Сенатом в пятницу, предусмотрена помощь Украине. При этом сенатор напомнил об обещаниях Киева бороться с коррупцией. 

"Я призвал украинское правительство продолжать свои усилия по уменьшению коррупции. Я был среди авторов законов, привязывающих американскую помощь к продолжению антикоррупционных реформ", - отметил республиканец. 

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В то же время он добавил, что ожидает увидеть результаты работы Кабинета министров в ближайшее время. 

"Эти условия остаются в силе, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как правительство президента Зеленского продолжает воплощать антикоррупционную программу реформ", - подчеркнул Роб Портман.

Напомним, на этой неделе Конгресс США принял проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов военной помощи Украине. 

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