Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет страны с помощью Украине

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Законопроект поддержал 81 сенатор

Сенат США проголосовал за 740-миллиардный оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев наложенное вето пока что действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что законопроект поддержал 81 сенатор, в то время как 13 выступили против. При этом для преодоления вето нужно было не менее 60 голосов.

Как сообщает "РБК-Украина", в оборонном бюджете США заложена военная помощь Украине, которая оказывается в рамках инициативы содействия в сфере безопасности. Выделенные деньги пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Также законопроект содержит положения об усилении санкций против российских трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, не так давно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. Политик заявил, что новый бюджет принесет выигрыш Китаю.

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Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вето Трампа на оборонный бюджет не повлияет на предусмотренный им объем помощи Украине. Тогда он добавил, что бюджет был заветирован совершенно по другим причинам.