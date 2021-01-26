Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря

Энтони Блинкен Фото из открытых источников

Американский Госдеп возглавит давний соратник главы страны Энтони Блинкен

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на должность государственного секретаря. Американский Госдеп возглавит давний соратник главы страны Энтони Блинкен. Трансляцию заседания Сената вел Ruptly в YouTube.

Как отмечается, во время слушаний Энтони Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продлить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерного вооружения (СНВ-3).

Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включая выход из ядерного соглашения с Ираном.

После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с РФ и возобновления ядерного соглашения с Ираном, придется заняться:

восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;

возвращением США к активной работе в ВОЗ и Парижском климатическом соглашении;

анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;

изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;

поиском новых подходов к Северной Корее.

Справка:

Энтони Джон "Тони" Блинкен (род. 16 апреля 1962, Нью-Йорк) - заместитель госсекретаря США с 2014 и бывший заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013.

Он был старшим научным сотрудником в Центре стратегических и международных исследований с 2001 по 2002, помощником команды демократов в сенатского комитета по международным отношениям (с 2002 по 2008).

Блинкен также входил в команду Обамы-Байдена с ноября 2008 по январь 2009. Во время администрации Клинтона, он работал в Государственном департаменте и на руководящих должностях в аппарате Совета национальной безопасности.

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Напомним, на прошлой неделе Сенат США одобрил первую кандидатуру, предложенную президентом Джо Байденом, Аврил Хейнс, на должность директора национальной разведки.