Сенат США начнет рассматривать импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена, – СМИ

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Изучение обвинений должно начаться 20 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву)

Сенат Соединенных Штатов Америки начнет рассматривать процедуру импичмента президента Дональда Трампа через час после инаугурации Джо Байдена, хотя раньше сообщалось, что верхняя палата Конгресса приступит к этому на следующий день после церемонии. Новую дату рассмотрения назвала газета Politico.

Согласно сообщению, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Дональда Трампа Палатой представителей, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе.

Согласие всех сенаторов потребуется и для того, чтобы принять решение о параллельном разбирательстве дела об импичменте Трампа, а также рассмотрении и утверждении кадровых назначений Байдена и реализации его законотворческих инициатив.

Таким образом, кадровая и законодательная повестка дня Байдена, по всей видимости, вступит в Сенате в прямое столкновение с процессом импичмента Трампа.

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Напомним, 11 января представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

А уже 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Он стал первым главой государства в истории, которому импичмент объявили во второй раз. За проголосовали 232 конгрессмена, а против – 197.