Секретариат ПАСЕ впервые в истории возглавит женщина

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис возглавит Секретариат ПАСЕ 1 марта и будет находиться на этой должности следующие пять лет

Сегодня, 26 января, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря. Им стала Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, которая будет первой женщиной на этом посту. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Как отмечается, голосование проходило в электронной форме и в течение дня в нем приняли участие более 96% депутатов. Она возглавит секретариат ПАСЕ 1 марта 2021 года. Ее полномочия продлятся пять лет.

"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", - заявила Хатзивасилиу-Цовилис.

Справка:

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис сменит на этом посту польского политика Войцеха Савицкого, который возглавляет Секретариат ПАСЕ с 2010 года.

Она уже более 20 лет работает с депутатами ПАСЕ, в частности в мониторинговом и политическом комитете организации.

Свою карьеру в Совете Европы начала еще в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.

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Напомним, ранее делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на онлайн-заседании выбрала нового председателя. Им стала народный депутат из Харькова от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.